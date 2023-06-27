ООН предъявила украинским силовикам обвинения в пытках десятков задержанных в скрытых изоляторах

Официальные представители ООН зафиксировали существенный рост численности нарушений украинскими силовиками действующего законодательства. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на отчёт УВКПЧ.

Из документа ООН следует, что в скрытых следственных изоляторах Украины были подвергнуты пыткам несколько десятков задержанных лиц.

Украина держала в тюрьме мирных граждан, занимавшихся вопросами предоставления гуманитарной помощи населению на территориях, контролируемых Россией, резюмировали в ООН.