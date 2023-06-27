Депутат Госдумы Гусев предложил Росавиации обнародовать списки уехавших во время "вооружённого мятежа" чиновников

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев выступил с инициативой о том, чтобы Росавиация обнародовала списки предпринимателей и чиновников, которые покинули страну во время "вооружённого мятежа", произошедшего 24 июня.

Из сообщения парламентария в телеграм-канале следует, что он направил своё предложение на имя руководителя ведомства Александра Нерадько. Гусев выразил мнение о том, что появление таких списков сделает возможным разоблачение распространённых в соцсетях фейков о "разбежавшихся" из России чиновниках.

Речь идёт о подрыве доверия россиян к властям, резюмировал депутат Госдумы.