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Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина ждёт приглашения к интеграции в ЕС к концу 2023 года

Силовые структуры

Киевский режим рассчитывает на получение приглашения к переговорам на тему интеграции в Евросоюз уже к концу текущего года.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовкву.

По его словам, в настоящее время наблюдаются предпосылки к тому, чтобы миссия Испании по председательству в Совете ЕС стала исторической во второй половине текущего года.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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