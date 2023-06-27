Киевский режим рассчитывает на получение приглашения к переговорам на тему интеграции в Евросоюз уже к концу текущего года.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовкву.
По его словам, в настоящее время наблюдаются предпосылки к тому, чтобы миссия Испании по председательству в Совете ЕС стала исторической во второй половине текущего года.
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