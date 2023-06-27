Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина ждёт приглашения к интеграции в ЕС к концу 2023 года

Киевский режим рассчитывает на получение приглашения к переговорам на тему интеграции в Евросоюз уже к концу текущего года.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовкву.

По его словам, в настоящее время наблюдаются предпосылки к тому, чтобы миссия Испании по председательству в Совете ЕС стала исторической во второй половине текущего года.