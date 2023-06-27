В Кремле ничего не знают о якобы запланированных на июль переговорах на тему украинского конфликта с участием Бразилии и других государств, включая западные.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.
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