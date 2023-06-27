Песков: Кремль не знает о переговорах по Украине с участием Бразилии и Запада

0:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кремле ничего не знают о якобы запланированных на июль переговорах на тему украинского конфликта с участием Бразилии и других государств, включая западные.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.