RT: Алаудинов рассказал о том, что сейчас происходит в Марьинке

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о текущей ситуации в Марьинке и о ситуации с иностранными наёмниками на этом участке. Этой информацией он поделился в разговоре с корреспондентом RT DE Иваном Полянским.

Командир "Ахмата" подчеркнул, что в Марьинке им приходится противостоять "серьёзному" количеству бойцов иностранного легиона.

"Ежедневно уничтожается достаточно серьёзное количество противников, противник на нашем участке очень серьёзный. Это подразделения ССО, фиксируем американских снайперов… "Иностранный легион" на нашем участке, ну и представители от евроичкерийцев… представители Грузии тоже… Весь этот винегрет на нашем участке", — рассказал Алаудинов.

Командир "Ахмата" объяснил, что его подчинённые на этом участке стараются делать так, чтобы ВСУ бросали в бой как можно большее количество подготовленных специалистов для их последующего уничтожения. При этом сохранение жизней российских солдат имеет приоритетное значение, подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что российские военные разных национальностей здесь не конфликтуют, ведь их объединяет одна общая цель.