По территории Украины прошёл массированный ракетный удар. Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", расположенные в Кременчуге, Сумах и Кривом Роге военные объекты подверглись взрывам и полному разрушению большей части запасов.
"Судя по всему, активно летит по складам с вооружением и военной техникой, необходимыми украинской армии для контрнаступления".
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги в Сумской и Николаевской областях.
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