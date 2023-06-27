"Военная хроника": произошёл массированный ракетный удар по Украине

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По территории Украины прошёл массированный ракетный удар. Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", расположенные в Кременчуге, Сумах и Кривом Роге военные объекты подверглись взрывам и полному разрушению большей части запасов.

"Судя по всему, активно летит по складам с вооружением и военной техникой, необходимыми украинской армии для контрнаступления".

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги в Сумской и Николаевской областях.