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Отчёт ООН о существенном росте числа нарушений закона боевиками ВСУ усилит влияние Запада на Киев

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Силовые структуры

Обнародованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отчёт о заметном повышении численности нарушений законодательства силовиками Украины усилит влияние коллективного Запада на режим Киева.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя представительства ДНР в Москве Ольги Макеевой.

Напомним, из опубликованного сегодня отчёта УВКПЧ ООН следует, что украинские силовики пытали в скрытых следственных изоляторах задерживаемых гражданских лиц. С 24 февраля минувшего года численность нарушений украинскими военными прав людей на свободу и безопасность существенно возросла, говорится в документе ООН.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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