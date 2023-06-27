Отчёт ООН о существенном росте числа нарушений закона боевиками ВСУ усилит влияние Запада на Киев

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обнародованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отчёт о заметном повышении численности нарушений законодательства силовиками Украины усилит влияние коллективного Запада на режим Киева.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя представительства ДНР в Москве Ольги Макеевой.

Напомним, из опубликованного сегодня отчёта УВКПЧ ООН следует, что украинские силовики пытали в скрытых следственных изоляторах задерживаемых гражданских лиц. С 24 февраля минувшего года численность нарушений украинскими военными прав людей на свободу и безопасность существенно возросла, говорится в документе ООН.