Обнародованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отчёт о заметном повышении численности нарушений законодательства силовиками Украины усилит влияние коллективного Запада на режим Киева.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя представительства ДНР в Москве Ольги Макеевой.
Напомним, из опубликованного сегодня отчёта УВКПЧ ООН следует, что украинские силовики пытали в скрытых следственных изоляторах задерживаемых гражданских лиц. С 24 февраля минувшего года численность нарушений украинскими военными прав людей на свободу и безопасность существенно возросла, говорится в документе ООН.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".