Анастасия Кашеварова рассказала, как молодой боец ВС РФ отказался выполнять приказы мятежников.
Журналистка поведала, что во время вооружённого мятежа в Ростове-на-Дону "молодой парнишка на вышке" не сложил оружие, а оказал сопротивление мятежникам.
По словам Кашевровой, мятежники восхитились героическим поведением молодого бойца и не стали в него стрелять.
"Так и ушёл непобежденный, расстреляв все БК. Не сдался. Не струсил", — написала Анастасия в своём Telegram.
Она отметила, что остаются люди, которые верны своей совести.
"Найдите этого мальчишку. Он Герой России", — высказала своё мнение Кашеварова.
Ранее Владимир Путин отметил, что военные РФ остановили гражданскую войну.
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