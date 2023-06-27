Кашеварова рассказала, как боец ВС РФ в одиночку противостоял мятежникам: Найдите этого мальчишку. Он Герой России

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала, как молодой боец ВС РФ отказался выполнять приказы мятежников.

Журналистка поведала, что во время вооружённого мятежа в Ростове-на-Дону "молодой парнишка на вышке" не сложил оружие, а оказал сопротивление мятежникам.

По словам Кашевровой, мятежники восхитились героическим поведением молодого бойца и не стали в него стрелять.

"Так и ушёл непобежденный, расстреляв все БК. Не сдался. Не струсил", — написала Анастасия в своём Telegram.

Она отметила, что остаются люди, которые верны своей совести.

"Найдите этого мальчишку. Он Герой России", — высказала своё мнение Кашеварова.

Ранее Владимир Путин отметил, что военные РФ остановили гражданскую войну.