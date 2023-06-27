Американский радиоведущий Никсон: Украина изначально была обречена на поражение

Украина изначально была обречена на поражение в противостоянии с Россией, следует из заявления известного американского радиоведущего Гарланда Никсона.

Журналист из США сравнивает ход вооружённого украинского конфликта с шахматной партией, исход которой становится очевидным буквально за несколько шагов до поражения, пишет РИА Новости.

"Любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте, — заявил американский радиоведущий. — Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена".

По словам Никсона, коллективному Западу не удалось добиться намеченного — ослабления Российской Федерации — ни политически, ни дипломатически, ни экономически.