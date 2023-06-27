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В США призвали Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы

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Силовые структуры

Члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Соответствующее письмо уже было направлено в Белый дом. Конгрессмены убеждены, что данное вооружение поможет украинским боевикам прорвать оборонительные позиции, выстроенные вооружёнными силами России.

В письме отмечается, что данные боеприпасы, выпущенные из артиллерийских орудий, способны разбрасывать по полю до 88 бомб.

По данным издания, в Вашингтоне всё чаще раздаются голоса с требованием отправлять киевскому режиму всё новые вооружения, что вызвано провальными попытками ВСУ в контрнаступлении.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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