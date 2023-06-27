В США призвали Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Соответствующее письмо уже было направлено в Белый дом. Конгрессмены убеждены, что данное вооружение поможет украинским боевикам прорвать оборонительные позиции, выстроенные вооружёнными силами России.

В письме отмечается, что данные боеприпасы, выпущенные из артиллерийских орудий, способны разбрасывать по полю до 88 бомб.

По данным издания, в Вашингтоне всё чаще раздаются голоса с требованием отправлять киевскому режиму всё новые вооружения, что вызвано провальными попытками ВСУ в контрнаступлении.