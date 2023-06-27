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Глава Росгвардии Золотов сказал, что во время вооружённого мятежа зря сдал заначку жене

Силовые структуры

Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что во время вооружённого мятежа 24 июня находился с семьёй и даже отдал заначку супруге.

По его словам, не было сомнений, что весь личный состав готов стоять насмерть.

"Более того, ребята сдали все заначки своим жёнам, о чём потом жалели", — пишет РИА Новости.

У директора ведомства спросили, отдал ли он своей жене заначку, на что он ответил утвердительно.

По его словам, все бойцы Росгвардии грамотно отработали во время попытки мятежа.

Сегодня, 27 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство силовых ведомств за проделанную работу. Он отметил, что с самого начала ЧС были приняты все решения по нейтрализации угрозы, защите граждан и конституционного строя.

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Мятеж "Вагнера": причины, последствия, выводы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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