В Киеве заявили, что испугавшийся Запад отказался уничтожать Россию

Вооружённый мятеж и реакция на это Запада свидетельствует о том, что западный партнёр Киева не до конца понимает опасность существования РФ и предпочитает прятать голову в песок.

Об этом сообщил бывший глава МИД Украины, а сейчас руководитель "центра исследования России" Владимир Огрызко.

"К сожалению, мейнстрим в головах западных партнёров заключается в том, что Россию всё равно каким-то образом нужно сохранять, потому что это будет лучше. Я считаю — это колоссальной стратегической ошибкой, потому что, по моему мнению, Российская империя вышла на свою финишную прямую", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".

По его словам, этот "недопутч не научил Запад расчехлить мозг и думать". И только представители Великобритании "готовятся начинать думать", поскольку отдельные голоса там были за уничтожение России, подытожил Огрызко.