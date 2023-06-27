Вооружённый мятеж и реакция на это Запада свидетельствует о том, что западный партнёр Киева не до конца понимает опасность существования РФ и предпочитает прятать голову в песок.
Об этом сообщил бывший глава МИД Украины, а сейчас руководитель "центра исследования России" Владимир Огрызко.
"К сожалению, мейнстрим в головах западных партнёров заключается в том, что Россию всё равно каким-то образом нужно сохранять, потому что это будет лучше. Я считаю — это колоссальной стратегической ошибкой, потому что, по моему мнению, Российская империя вышла на свою финишную прямую", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".
По его словам, этот "недопутч не научил Запад расчехлить мозг и думать". И только представители Великобритании "готовятся начинать думать", поскольку отдельные голоса там были за уничтожение России, подытожил Огрызко.
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