Вооружённые силы России в Краматорске уничтожили большую группу офицеров армии Украины и иностранных наёмников.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В Интернете уже есть видео "первых секунд" после удара, где замечен наёмник. В украинском сегменте социальных сетей сейчас замечена паника, потому что до сих пор неясно, кто слил время и координаты для ракетного удара.
Боевики ВСУ ищут подпольщиков. Украинская пресса акцентирует внимание на количестве ликвидированных: как минимум 4-х погибших и 42-х пострадавших.
Ранее сообщалось, что самолёт ВВСУ ударил ракетой по "заправке" на улице Южной. Очевидцы утверждали, что выпущенная ракета ушла в пике и упала на АЗС в Краматорске.
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