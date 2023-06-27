В Краматорске уничтожена большая группа офицеров ВСУ и иностранных наёмников

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России в Краматорске уничтожили большую группу офицеров армии Украины и иностранных наёмников.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Интернете уже есть видео "первых секунд" после удара, где замечен наёмник. В украинском сегменте социальных сетей сейчас замечена паника, потому что до сих пор неясно, кто слил время и координаты для ракетного удара.

Боевики ВСУ ищут подпольщиков. Украинская пресса акцентирует внимание на количестве ликвидированных: как минимум 4-х погибших и 42-х пострадавших.

Ранее сообщалось, что самолёт ВВСУ ударил ракетой по "заправке" на улице Южной. Очевидцы утверждали, что выпущенная ракета ушла в пике и упала на АЗС в Краматорске.