На Запорожском фронте армия Украины стягивает большие силы для главного удара

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование опять подтягивает свои войска к атакующему плацдарму на Запорожском направлении.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В частности, боевики ВСУ готовятся к новой волне контрнаступления, перебрасывая в лесопосадки вооружённые формирования в сторону Работино под Ореховом.

Манёвры неприятеля внимательно отслеживает российская разведка и накрывает их ударами из реактивных систем залпового огня. В ближайшее время ВС РФ ожидают новых атак националистов.

Ранее сообщалось, что в Краматорске уничтожена большая группа офицеров ВСУ и иностранных наёмников.

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