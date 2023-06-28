Украинское командование опять подтягивает свои войска к атакующему плацдарму на Запорожском направлении.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В частности, боевики ВСУ готовятся к новой волне контрнаступления, перебрасывая в лесопосадки вооружённые формирования в сторону Работино под Ореховом.
Манёвры неприятеля внимательно отслеживает российская разведка и накрывает их ударами из реактивных систем залпового огня. В ближайшее время ВС РФ ожидают новых атак националистов.
Ранее сообщалось, что в Краматорске уничтожена большая группа офицеров ВСУ и иностранных наёмников.
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