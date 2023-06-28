TNI: техника США оказалась чересчур дорогой и неудобной для боевиков ВСУ

Военная техника, поставленная киевскому режиму Соединёнными Штатами, оказалась чересчур дорогой, и она абсолютно не готова к боям, следует из статьи корреспондента Патрика Дреннана для The National Interest.

Американский журналист пишет, что боевым машинам на практике весьма проблематично работать в полях. Танки Abrams, к примеру, опасны для укронацистов по той причине, что их невозможно починить в ходе боевых действий, уточнил Дреннан.

"Некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад", — говорится в материале журналиста.

Производство одного Abrams обходится в 10 миллионов, а стоимость Leopard 2 составляет около шести миллионов долларов, резюмировал Дреннан.