Военная техника, поставленная киевскому режиму Соединёнными Штатами, оказалась чересчур дорогой, и она абсолютно не готова к боям, следует из статьи корреспондента Патрика Дреннана для The National Interest.
Американский журналист пишет, что боевым машинам на практике весьма проблематично работать в полях. Танки Abrams, к примеру, опасны для укронацистов по той причине, что их невозможно починить в ходе боевых действий, уточнил Дреннан.
"Некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад", — говорится в материале журналиста.
Производство одного Abrams обходится в 10 миллионов, а стоимость Leopard 2 составляет около шести миллионов долларов, резюмировал Дреннан.
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