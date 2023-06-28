Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали важным фактором, повлиявшим на ход боевых действий в СВО.
Об этом сообщил военный аналитик Владимир Гундаров.
"Лет 15-20 назад наши ведущие российские предприятия "оборонки" устраивали для прессы открытые мероприятия на выставках, где демонстрировали журналистам видеоролики о применении различных средств РЭБ", — цитирует эксперта "МК".
По его словам, сейчас данные о характеристиках РЭБ максимально закрыты и это правильно.
Он рассказал некоторые особенности некоторых систем, например, многофункциональной станции "Ртуть-БМ", которая может создавать помехи и нарушать работу вражеской аппаратуры. Одна такая машина прикроет несколько десятков гектар.
Но в армии РФ есть и такие комплексы, которые нигде не демонстрировались, и которые представляют закрытые направления работ последних десяти лет, отметил аналитик. К примеру, создана высокочастотная радиоаппаратура, способная "сжигать" интегральные микросхемы, оптоэлектронику и другие электронные изделия и модули. Сейчас дальность действия измеряется километрами.
Гундаров напомнил, что Украина каждый месяц теряет до 10 тыс. БПЛА из-за комплексов РЭБ армии России.
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