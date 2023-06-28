Глава Минобороны Германии Писториус: 2023 год может оказаться решающим для украинского конфликта

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Текущий год или даже ближайшие несколько месяцев, возможно, станут решающими для украинского конфликта, следует из заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

Руководитель немецкого оборонного ведомства выразил своё мнение в интервью телеканалу ZDF в преддверии официального визита в Соединённые Штаты.

Писториус проинформировал о том, что несколько недель тому назад власти ФРГ именно по этой причине выделили киевскому режиму очередную военную помощь в сумме 2,7 миллиарда евро.