Текущий год или даже ближайшие несколько месяцев, возможно, станут решающими для украинского конфликта, следует из заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.
Руководитель немецкого оборонного ведомства выразил своё мнение в интервью телеканалу ZDF в преддверии официального визита в Соединённые Штаты.
Писториус проинформировал о том, что несколько недель тому назад власти ФРГ именно по этой причине выделили киевскому режиму очередную военную помощь в сумме 2,7 миллиарда евро.
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