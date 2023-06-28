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Зеленский на заседании Верховной рады инициировал легализацию лекарств на основе каннабиса

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Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский инициировал легализацию лекарственных препаратов на основе каннабиса. Президент Украины выступил с соответствующим заявлением в ходе состоявшегося сегодня заседания парламента. Трансляцию вёл телеканал "Рада".

Зеленский акцентировал внимание на наилучших мировых практиках. Он убеждён в том, что все решения самых эффективных политиков, какими бы необычными или сложными они не казались для общества, непременно необходимо применять Украине.

"Чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны, — пояснил Зеленский. — Мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса".

После проведения научных исследований производство нужно наладить на территории Украины, резюмировал глава киевского режима.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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