Зеленский на заседании Верховной рады инициировал легализацию лекарств на основе каннабиса

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский инициировал легализацию лекарственных препаратов на основе каннабиса. Президент Украины выступил с соответствующим заявлением в ходе состоявшегося сегодня заседания парламента. Трансляцию вёл телеканал "Рада".

Зеленский акцентировал внимание на наилучших мировых практиках. Он убеждён в том, что все решения самых эффективных политиков, какими бы необычными или сложными они не казались для общества, непременно необходимо применять Украине.

"Чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны, — пояснил Зеленский. — Мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса".

После проведения научных исследований производство нужно наладить на территории Украины, резюмировал глава киевского режима.