Финансовая поддержка, оказываемая киевскому режиму коллективным Западом, разрушает суверенитет Украины, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
В ходе состоявшегося сегодня брифинга Захарова акцентировала внимание на очевидном повышении общей суммы внешнего долга Украины, а также на том, что Брюссель инициировал создание целевого инструмента под названием "Фонд для Украины".
"Фактически речь идёт о продолжении деструктивного курса на долговое закабаление и десуверенизации Украины, — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России. — Это всё делается не безвозмездно. Это представляется так, что они возьмут у России, отдадут киевскому режиму и там ещё добавят из своих карманов".
В действительности всё это будет в долг для Киева. США и Евросоюзу не жаль для него ничего, резюмировала Захарова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.