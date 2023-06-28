Представитель МИД РФ Захарова: Евросоюзу и США ничего не жаль для Украины в долг

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Финансовая поддержка, оказываемая киевскому режиму коллективным Западом, разрушает суверенитет Украины, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

В ходе состоявшегося сегодня брифинга Захарова акцентировала внимание на очевидном повышении общей суммы внешнего долга Украины, а также на том, что Брюссель инициировал создание целевого инструмента под названием "Фонд для Украины".

"Фактически речь идёт о продолжении деструктивного курса на долговое закабаление и десуверенизации Украины, — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России. — Это всё делается не безвозмездно. Это представляется так, что они возьмут у России, отдадут киевскому режиму и там ещё добавят из своих карманов".

В действительности всё это будет в долг для Киева. США и Евросоюзу не жаль для него ничего, резюмировала Захарова.