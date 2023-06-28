Кедми назвал танк ВС РФ, который оказался недосягаемым для НАТО и ВСУ в зоне СВО

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия в зоне спецоперации (СВО) обладает танками, которые недостижимы для Украины и её западных поставщиков оружия.

Кедми отмечает, что преимущество ВС РФ перед ВСУ в количестве и качестве вооружений остается значительным, несмотря на поставки западных стран. Он указывает на превосходство России в противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерии и запасе боеприпасов. Украинская армия сталкивается с ухудшением своего положения после точных ударов российских войск, которые целенаправленно уничтожают системы ПВО и другие военные цели.

Эксперт отмечает, что даже не самые современные российские бронемашины превосходят весь арсенал бронетехники Украины. ВС РФ опережает ВСУ не только по общему числу танков, но и по их качеству и боевым возможностям. Например, и у Украины, и у России есть Т-72, но российские войска обладают ещё и его модернизированной версией. У ВСУ также нет обновлённых Т-80, а такие танки, как Т-90 и его улучшенная версия, недоступны для Украины и её натовских поставщиков, утверждает Кедми.

По оценкам западных специалистов, на сегодняшний день Россия превосходит украинские силы в 2,5-3 раза в бронетанковых войсках. Это преимущество касается не только количества, но и качества танков. Кедми белорусскому агентству "БелТА" рассказал, что особенно выделяется Т-90 и его модернизированная версия Т-90М. На украинской стороне нет ни одного танка, который мог бы сравниться с ними.