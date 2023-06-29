WP: солдаты ВСУ признали ухудшение обстановки возле Кременной

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевая обстановка в районе Кременной Луганской Народной Республики ухудшается для украинских военнослужащих, сообщает The Washington Post.

Фото: https://regnum.ru/

Солдаты ВСУ рассказали в интервью изданию, что армия РФ часто проводит тяжёлые атаки у Кременной. По их словам, украинские подразделения были вынуждены отступить на этом участке. Они также признались, что у ВСУ нет артиллерийского прикрытия, следовательно, эффективно держать оборону практически невозможно.

"Кременской лес сейчас одно из самых опасных мест на линии соприкосновения", — сказано в публикации.

Украинские военные также заявили об увеличении потерь в рядах ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал, что российским бойцам удалось уничтожить колонну с украинской техникой и живой силой под Кременной.