Боевая обстановка в районе Кременной Луганской Народной Республики ухудшается для украинских военнослужащих, сообщает The Washington Post.
Солдаты ВСУ рассказали в интервью изданию, что армия РФ часто проводит тяжёлые атаки у Кременной. По их словам, украинские подразделения были вынуждены отступить на этом участке. Они также признались, что у ВСУ нет артиллерийского прикрытия, следовательно, эффективно держать оборону практически невозможно.
"Кременской лес сейчас одно из самых опасных мест на линии соприкосновения", — сказано в публикации.
Украинские военные также заявили об увеличении потерь в рядах ВСУ на Краснолиманском направлении.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал, что российским бойцам удалось уничтожить колонну с украинской техникой и живой силой под Кременной.
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