Дипломат из Евросоюза: исход контрнаступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Украины

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Евросоюзе признали, что исход контрнаступления боевиков ВСУ прямо повлияет на дальнейшую поддержку киевского режима. Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на дипломата из ЕС.

"Исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем", — подчеркнул чиновник на анонимных условиях.

Речь идёт, по его словам, не только непосредственно о финансировании, но и о политическом участии и иных видах поддержки.