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Дипломат из Евросоюза: исход контрнаступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Украины

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Силовые структуры

В Евросоюзе признали, что исход контрнаступления боевиков ВСУ прямо повлияет на дальнейшую поддержку киевского режима. Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на дипломата из ЕС.

"Исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем", — подчеркнул чиновник на анонимных условиях.

Речь идёт, по его словам, не только непосредственно о финансировании, но и о политическом участии и иных видах поддержки.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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