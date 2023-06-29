В Евросоюзе признали, что исход контрнаступления боевиков ВСУ прямо повлияет на дальнейшую поддержку киевского режима. Корреспонденты Financial Times пишут об этом, ссылаясь на дипломата из ЕС.
"Исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем", — подчеркнул чиновник на анонимных условиях.
Речь идёт, по его словам, не только непосредственно о финансировании, но и о политическом участии и иных видах поддержки.
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