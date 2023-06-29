Сальдо: ВС РФ потопили шесть лодок с 30 украинскими солдатами у Антоновского моста

Украинским боевикам не удалось создать какие-либо плацдармы рядом с Антоновским мостом, поскольку за прошедшие двое суток армия РФ потопила несколько лодок с солдатами ВСУ. Об этом сообщил врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские военнослужащие нанесли удары из артиллерии по шести лодками с 30 боевиками ВСУ, которые планировали высадиться около опор моста на левом берегу Днепра.

Как пояснил политик, украинские подразделения не обладают наступательным потенциалом в этой зоне конфликта.

Он также добавил, что в ночь на 29 июня ВС РФ атаковали солдат ВСУ, пытавшихся перебраться на правый берег реки на загруженной лодке.

Кроме того, Сальдо проинформировал об ударе российских бойцов по украинскому отряду, готовившемуся к переправе. Врио главы Херсонской области подчеркнул, что армия Украины лишилась трёх артиллерийских позиций и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Фурия".