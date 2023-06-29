Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с посланником папы римского по Украине Маттео Дзуппи

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланирована на сегодня встреча с посланником папы римского Франциска. Стороны будут говорить о мирном урегулировании вооружённого украинского конфликта кардиналом Маттео Дзуппи, заявили источники информагентства ТАСС.

Напомним, с кардиналом Дзуппи встречался ранее помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Рассмотрены актуальные вопросы беженцев, включая несовершеннолетних.