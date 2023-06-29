Дочь генерала Суровикина ответила на вопрос о его местонахождении

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дочь командующего Объединённой группировкой войск генерал-полковника Сергея Суровикина Вероника опровергла слухи о его якобы аресте. Её слова передаёт Telegram-канал "База".

По словам женщины, с её отцом всё в порядке, он находится на рабочем месте. Также она заявила, что находится с ним на связи, добавив, что генерал и раньше никогда не появлялся каждый день в СМИ.

"Я так понимаю, что всё течёт так, как оно обычно происходит. Все на своих рабочих местах, всё хорошо", — заключила собеседница канала.

Напомним, ранее ряд каналов и западных СМИ написали о якобы аресте Суровикина, однако никаких подтверждений информации не приводилось.

Вчера заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он находится в СИЗО Лефортово в Москве вместе с командующим.