Дочь командующего Объединённой группировкой войск генерал-полковника Сергея Суровикина Вероника опровергла слухи о его якобы аресте. Её слова передаёт Telegram-канал "База".
По словам женщины, с её отцом всё в порядке, он находится на рабочем месте. Также она заявила, что находится с ним на связи, добавив, что генерал и раньше никогда не появлялся каждый день в СМИ.
"Я так понимаю, что всё течёт так, как оно обычно происходит. Все на своих рабочих местах, всё хорошо", — заключила собеседница канала.
Напомним, ранее ряд каналов и западных СМИ написали о якобы аресте Суровикина, однако никаких подтверждений информации не приводилось.
Вчера заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он находится в СИЗО Лефортово в Москве вместе с командующим.
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