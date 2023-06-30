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Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева к многолетнему конфликту с Россией

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Силовые структуры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к многолетнему вооружённому противостоянию с российской армией.

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева к многолетнему конфликту с Россией
Фото: Fabrizio Bensch/dpa

Он отметил, что, согласно результатам свежего опроса, 58% украинских граждан выступают за продолжение борьбы.

"Готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы", — подчеркнул Кулеба в эфире телеканала La7.

При этом министр обратил внимание на то, что Киев предпринимает меры, которые могут поспособствовать скорому урегулированию конфликта.

Ранее Кулеба назвал нестабильные поставки боеприпасов "крупнейшей проблемой" контрнаступления украинской армии. Кроме того, он заявил о господстве российских войск в воздушном пространстве, что создаёт препятствия для проведения атак ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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