Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на технике иностранного производства пошли в наступление под Артёмовском, сообщил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские батальонно-тактические группы попытались осуществить прорыв оборонительной линии ВС РФ с помощью артиллерийских установок НАТО на Артёмовском направлении.
"Также при штурме использовались западная бронетехника и танки", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что российским военным удалось отразить все атаки украинской армии. Как пояснил офицер, бойцы РФ не допустили прорыва ВСУ на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска из тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".