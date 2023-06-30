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Марочко: ВСУ наступают под Артёмовском на технике НАТО, прорывов не допущено

0:58
Силовые структуры

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на технике иностранного производства пошли в наступление под Артёмовском, сообщил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ наступают под Артёмовском на технике НАТО, прорывов не допущено
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские батальонно-тактические группы попытались осуществить прорыв оборонительной линии ВС РФ с помощью артиллерийских установок НАТО на Артёмовском направлении.

"Также при штурме использовались западная бронетехника и танки", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российским военным удалось отразить все атаки украинской армии. Как пояснил офицер, бойцы РФ не допустили прорыва ВСУ на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска из тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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