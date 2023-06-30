Минобороны: военные РФ вскрыли перемещение украинских бригад и уничтожили две БМП

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные зафиксировали передвижение двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронемашинах, после чего нанесли удары по технике противника.

Фото: kremlin.ru

По словам представителя Минобороны РФ Александра Савчука, Киев лишился двух боевых машин пехоты (БМП) и трёх пикапов в результате российской атаки.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что бойцы РФ ударили по мехбригадам ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Как подчеркнул Савчук, армия Украины столкнулась со значительными потерями в этой зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России сорвали наступательную операцию украинских войск на Торском направлении в Донецкой Народной Республике.