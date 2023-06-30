Российские военные зафиксировали передвижение двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронемашинах, после чего нанесли удары по технике противника.
По словам представителя Минобороны РФ Александра Савчука, Киев лишился двух боевых машин пехоты (БМП) и трёх пикапов в результате российской атаки.
В беседе с РИА Новости он пояснил, что бойцы РФ ударили по мехбригадам ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Как подчеркнул Савчук, армия Украины столкнулась со значительными потерями в этой зоне конфликта.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России сорвали наступательную операцию украинских войск на Торском направлении в Донецкой Народной Республике.
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