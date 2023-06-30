Марочко: массовые захоронения солдат ВСУ найдены неподалёку от сёл Невское и Макеевка

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об обнаружении массовых захоронений украинских военнослужащих на территории республики.

Фото: flickr.com/ Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, тела погибших солдат ВСУ были найдены неподалёку от населённых пунктов Невское и Макеевка благодаря аэроразведке.

"Стихийные захоронения представляют собой свежие траншеи и насыпи", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что украинские боевики оставляют тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Как пояснил эксперт, Киев не организует эвакуационные мероприятия на этом участке линии соприкосновения. Бойцам РФ приходится использовать ватно-марлевые повязки из-за трупного запаха, уточнил офицер.