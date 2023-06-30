Военспец, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об обнаружении массовых захоронений украинских военнослужащих на территории республики.
По его словам, тела погибших солдат ВСУ были найдены неподалёку от населённых пунктов Невское и Макеевка благодаря аэроразведке.
"Стихийные захоронения представляют собой свежие траншеи и насыпи", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что украинские боевики оставляют тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Как пояснил эксперт, Киев не организует эвакуационные мероприятия на этом участке линии соприкосновения. Бойцам РФ приходится использовать ватно-марлевые повязки из-за трупного запаха, уточнил офицер.
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