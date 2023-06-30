Правительство Соединённых Штатов скоро примет решение относительно отправки киевскому режиму кассетных боеприпасов, следует из публикаций иностранных массмедиа.
Если решение американских властей будет положительным, кассетные боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи, который Украина получит уже в следующем месяце, пишет РИА Новости.
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