США скоро примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правительство Соединённых Штатов скоро примет решение относительно отправки киевскому режиму кассетных боеприпасов, следует из публикаций иностранных массмедиа.

Фото: Правда.Ру

Если решение американских властей будет положительным, кассетные боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи, который Украина получит уже в следующем месяце, пишет РИА Новости.