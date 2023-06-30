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Небензя: Запад на фоне поддержки Украины провоцирует столкновение ядерных держав

Силовые структуры

На фоне поддержки киевского режима коллективный Запад осознанно провоцирует столкновение ядерных держав, следует из заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.

Небензя: Запад на фоне поддержки Украины провоцирует столкновение ядерных держав
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя указал на "милитаристский угар" Запада, окончательно утратившегося связь с реальностью.

"Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", — заявил постпред РФ при организации.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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