Небензя: Запад на фоне поддержки Украины провоцирует столкновение ядерных держав

На фоне поддержки киевского режима коллективный Запад осознанно провоцирует столкновение ядерных держав, следует из заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя указал на "милитаристский угар" Запада, окончательно утратившегося связь с реальностью.

"Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", — заявил постпред РФ при организации.