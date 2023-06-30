На фоне поддержки киевского режима коллективный Запад осознанно провоцирует столкновение ядерных держав, следует из заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя указал на "милитаристский угар" Запада, окончательно утратившегося связь с реальностью.
"Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", — заявил постпред РФ при организации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".