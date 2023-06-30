Боевик ВСУ рассказал, как бойцы ВС РФ нашли его в британской машине: "Меня бросили свои"

Военнослужащие армии Украины всё чаще продолжают попадать в плен к российским бойцам.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Бывший морской пехотинец 37-й бригады Вооружённых сил Украины проходил обучение в Великобритании. В одном из недавних боёв националист получил ранение и был брошен "побратимами", сообщает телеканал "Звезда", предоставляя видеоролик с пленным всушником.

Так он и был найден — в британском броневике "Мастиф". Раненый бандеровец пролежал в машине четыре дня, пока его не обнаружили разведчики российской армии.

"Я пролежал четыре дня, меня так никто и не забрал", — рассказывает об отношении командиров ВСУ к простым солдатам украинский боевик.

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