ВГА Бердянска: система ПВО сработала в городе после попытки ВСУ нанести удар

На территории Бердянска Запорожской области прогремела серия взрывов после попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить атаку.

Фото: mil.ru

Как сообщили представители военно-гражданской администрации города, громкие звуки были слышны из-за работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что взрывы прогремели примерно в 08:00.

"По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил информацию о взрывах в Бердянске.

Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что Киев стягивает большие силы на Запорожское направление, готовясь к новой волне контрнаступления.