На территории Бердянска Запорожской области прогремела серия взрывов после попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить атаку.
Как сообщили представители военно-гражданской администрации города, громкие звуки были слышны из-за работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что взрывы прогремели примерно в 08:00.
"По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил информацию о взрывах в Бердянске.
Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что Киев стягивает большие силы на Запорожское направление, готовясь к новой волне контрнаступления.
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