Пользователи Twitter в очередной раз подвергли жёсткой критике Владимира Зеленского. Глава киевского режима проинформировал о масштабной программе трансформации Украины, которая будет реализована после "победы".
Один из комментаторов назвал Зеленского "отмывателем денег", а другой выступил с инициативой о проведении мирных переговоров в связи с массовой гибелью людей.
"Кого ты пытаешься обмануть? — написал ещё один пользователь. — Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?"
Читатели предложили Зеленскому выйти из своего роскошного дворца и отправиться на передовую.
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