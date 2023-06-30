Пользователи Twitter высмеяли планы Зеленского о будущем Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пользователи Twitter в очередной раз подвергли жёсткой критике Владимира Зеленского. Глава киевского режима проинформировал о масштабной программе трансформации Украины, которая будет реализована после "победы".

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Один из комментаторов назвал Зеленского "отмывателем денег", а другой выступил с инициативой о проведении мирных переговоров в связи с массовой гибелью людей.

"Кого ты пытаешься обмануть? — написал ещё один пользователь. — Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?"

Читатели предложили Зеленскому выйти из своего роскошного дворца и отправиться на передовую.