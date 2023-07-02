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Артиллерия ВС РФ уничтожила Starlink ВСУ и пункт управления дронами под Артёмовском

0:54
Силовые структуры

Артиллерия южной группировки войск уничтожила станцию управления боевыми беспилотниками ВСУ и пункт спутниковой связи Starlink под Артёмовском.

"На Соледаро-Артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — рассказал глава пресс-службы группировки "Юг" Вадим Астафьев в интервью агентству РИА новости.

Также бойцы "Юга" сорвали прорыв штурмовиков неприятеля под населённым пунктом Берховка, добавил он. В результате боя было уничтожено два танка противника и две боевые машины пехоты.

Ранее военный корреспондент показал очередной подбитый немецкий танк Leopard на Запорожском направлении.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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