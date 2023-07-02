Артиллерия ВС РФ уничтожила Starlink ВСУ и пункт управления дронами под Артёмовском

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерия южной группировки войск уничтожила станцию управления боевыми беспилотниками ВСУ и пункт спутниковой связи Starlink под Артёмовском.

"На Соледаро-Артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — рассказал глава пресс-службы группировки "Юг" Вадим Астафьев в интервью агентству РИА новости.

Также бойцы "Юга" сорвали прорыв штурмовиков неприятеля под населённым пунктом Берховка, добавил он. В результате боя было уничтожено два танка противника и две боевые машины пехоты.

Ранее военный корреспондент показал очередной подбитый немецкий танк Leopard на Запорожском направлении.