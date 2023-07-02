Артиллерия южной группировки войск уничтожила станцию управления боевыми беспилотниками ВСУ и пункт спутниковой связи Starlink под Артёмовском.
"На Соледаро-Артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — рассказал глава пресс-службы группировки "Юг" Вадим Астафьев в интервью агентству РИА новости.
Также бойцы "Юга" сорвали прорыв штурмовиков неприятеля под населённым пунктом Берховка, добавил он. В результате боя было уничтожено два танка противника и две боевые машины пехоты.
Ранее военный корреспондент показал очередной подбитый немецкий танк Leopard на Запорожском направлении.
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