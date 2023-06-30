Кива: на "рыбное" место мёртвого Буданова Запад подыскивает своего человека

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После информации об уничтожении руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, Киев неудачно пытался опровергнуть данную информацию нелепыми фотошопами.

Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Понимая тщетность всех попыток, Офис Зеленского решил найти нового человека на освободившуюся должность.

Об этом сообщает в Telegram-канале экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Сейчас идет согласование кандидатов с западными партнёрами. Но уже всем стало понятно, что в ближайшее время мы увидим на этом "рыбном месте" новое лицо", — пишет бывший депутат.

По его словам, если быть откровенным, то Пентагон, который контролирует ГУР Украины, даже благодарен российской армии за ликвидацию сомнительной и неоднозначной личности, испачкавшейся в торговле оружием и наркотиками.

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