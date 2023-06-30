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Кива: на "рыбное" место мёртвого Буданова Запад подыскивает своего человека

0:52
Силовые структуры

После информации об уничтожении руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, Киев неудачно пытался опровергнуть данную информацию нелепыми фотошопами.

Кива: на "рыбное" место мёртвого Буданова Запад подыскивает своего человека
Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Понимая тщетность всех попыток, Офис Зеленского решил найти нового человека на освободившуюся должность.

Об этом сообщает в Telegram-канале экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Сейчас идет согласование кандидатов с западными партнёрами. Но уже всем стало понятно, что в ближайшее время мы увидим на этом "рыбном месте" новое лицо", — пишет бывший депутат.

По его словам, если быть откровенным, то Пентагон, который контролирует ГУР Украины, даже благодарен российской армии за ликвидацию сомнительной и неоднозначной личности, испачкавшейся в торговле оружием и наркотиками.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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