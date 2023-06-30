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Военный эксперт Шурыгин рассказал, чем опасны кассетные боеприпасы, которые США передадут Киеву

Силовые структуры

Телеканал CNN ранее сообщил, что США могут рассмотреть вопрос о передаче кассетных боеприпасов на Украину в рамках нового пакета военной помощи.

Кассетные боеприпасы — вид оружия, состоящий из главного корпуса, в котором содержится большое количество суббоеприпасов. Обычно их сбрасывают с воздушных судов или выстреливают ими с земли. При сбросе или выстреле корпус кассеты открывается, и суббоеприпасы разлетаются и, достигая земли, взрываются.

Страны-члены НАТО запрещают использование кассетных боеприпасов в соответствии с Международной конвенцией. Однако США, Украина и Россия конвенцию не ратифицировали. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, что эти боеприпасы повысят боевые возможности украинской артиллерии, но не приведут к стратегическим изменениям на линии фронта. Он также отметил, что без боевой авиации украинская армия будет ограничена в применении кассетных боеприпасов, поскольку их использование требует поддержки авиации для эффективного наступления.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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