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Генерал ВСУ: Зеленский боится Залужного и мечтает его убрать

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Силовые структуры

Киевская власть готовится сдать Украину, а значит, максимально ограничивает публикацию в СМИ материалов с главнокомандующим армией Валерием Залужным.

Именно он мешает тайным договоренностям о мире между Москвой и Киевом.

В этом уверен экс-заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос.

"Власть очень боится популярности Залужного и с удовольствием бы вообще его уволила. С учетом того, что в Копенгагене на прошлой неделе была такая интересная конференция, о которой наши СМИ практически молчат, — о мирных переговорах Украины с Россией, где принимало участие огромное количество международных организаций и других стран, — нам об этом не рассказывают", — рассказал генерал ВСУ.

По его словам, кто-то пытается посадить Украину за стол переговоров с Кремлём, не учитывая национальные интересы. Но вот при Залужном никаких переговоров не будет, подытожил Кривонос.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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