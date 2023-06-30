Генерал ВСУ: Зеленский боится Залужного и мечтает его убрать

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть готовится сдать Украину, а значит, максимально ограничивает публикацию в СМИ материалов с главнокомандующим армией Валерием Залужным.

Именно он мешает тайным договоренностям о мире между Москвой и Киевом.

В этом уверен экс-заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос.

"Власть очень боится популярности Залужного и с удовольствием бы вообще его уволила. С учетом того, что в Копенгагене на прошлой неделе была такая интересная конференция, о которой наши СМИ практически молчат, — о мирных переговорах Украины с Россией, где принимало участие огромное количество международных организаций и других стран, — нам об этом не рассказывают", — рассказал генерал ВСУ.

По его словам, кто-то пытается посадить Украину за стол переговоров с Кремлём, не учитывая национальные интересы. Но вот при Залужном никаких переговоров не будет, подытожил Кривонос.