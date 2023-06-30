Труп польского наëмника у Артёмовска брошен боевиками ВСУ после боя с ВДВ

Труп наëмника из Польши брошен боевиками Вооружённых сил Украины после боя с бойцами ВДВ российской армии у Артёмовска.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националисты уже не больно-то заботятся об иностранцах-наёмниках, отмечает портал.

"Труп боевика с польским гражданством бойцы-десантники обнаружили в одном из сëл на Артëмовском направлении", — сообщают военкоры.

А меж тем, Соединённые Штаты объяснили пробуксовку контрнаступления ВСУ погодой и подготовленной обороной России.

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