Контрнаступление на Времевском выступе продолжается. Неприятель бросает в бой военную технику НАТО — её сжигают Вооружённые силы России, но за ней идёт новая волна.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют видео от операторов беспилотника, где на Времевском выступе показана бронегруппа националистов с американскими бронеавтомобилями MRAP MaxxPro у Новодаровки, которая прибыла на место сожжённой колонны такой же техникой западных партнёров Киева.
"Ротация для нового мясного штурма завершена. Скоро на этом месте станет в два раза больше техники", — подытожило издание, подтвердив полный разгром техники ВСУ.
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