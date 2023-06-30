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На Времевском выступе ВСУ бросают в бой технику НАТО, она сгорает, за ней идёт новая волна

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Силовые структуры

Контрнаступление на Времевском выступе продолжается. Неприятель бросает в бой военную технику НАТО — её сжигают Вооружённые силы России, но за ней идёт новая волна.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют видео от операторов беспилотника, где на Времевском выступе показана бронегруппа националистов с американскими бронеавтомобилями MRAP MaxxPro у Новодаровки, которая прибыла на место сожжённой колонны такой же техникой западных партнёров Киева.

"Ротация для нового мясного штурма завершена. Скоро на этом месте станет в два раза больше техники", — подытожило издание, подтвердив полный разгром техники ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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