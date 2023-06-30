У Артёмовска колонну Вооружённых сил Украины ждал сюрприз.
Бронегруппа националистов пошла в еще одно "мясное" наступление на Курдюмовку, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бронетехника НАТО вылетела на штурм позиций ВС РФ, однако их поджидал сюрприз в виде танков и реактивных систем залпового огня "Град".
"Почему-то решили, что возьмут посёлок с наскока, но наткнулись на такой отпор, что те, кто выжил, надолго его запомнят", — рассказывают бойцы с места.
Быстро были уничтожены два БМП с боевиками, две боевые машины помчались прятаться в лесопосадку, их "сопровождали" снаряды артиллерии ВС РФ.
В ходе боя враг потерял около 40 боевиков. Ожесточенные столкновения продолжаются, ВСУ перебрасывают сюда резервы.
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