Провал наступления ВСУ у Артёмовска: колонну боевиков ждал сюрприз

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Артёмовска колонну Вооружённых сил Украины ждал сюрприз.

Бронегруппа националистов пошла в еще одно "мясное" наступление на Курдюмовку, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бронетехника НАТО вылетела на штурм позиций ВС РФ, однако их поджидал сюрприз в виде танков и реактивных систем залпового огня "Град".

"Почему-то решили, что возьмут посёлок с наскока, но наткнулись на такой отпор, что те, кто выжил, надолго его запомнят", — рассказывают бойцы с места.

Быстро были уничтожены два БМП с боевиками, две боевые машины помчались прятаться в лесопосадку, их "сопровождали" снаряды артиллерии ВС РФ.

В ходе боя враг потерял около 40 боевиков. Ожесточенные столкновения продолжаются, ВСУ перебрасывают сюда резервы.

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