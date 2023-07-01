Зеленский заявил, что Россия "дистанционно" подорвёт Запорожскую АЭС

ВСУ продолжают готовить ядерную провокацию — Зеленский уже заявил, что у Москвы есть план "дистанционного подрыва" ЗАЭС.

Это ВС РФ якобы сделают после того как Кремль передаст контроль над ней МАГАТЭ и Киеву.

При этом РФ никогда не заявляла о планах передавать Запорожскую АЭС под контроль МАГАТЭ и Украины. Причём не раз опровергала эти предложения.

Поэтому ЗАЭС может уйти под контроль киевского режима лишь военным путем — если армия Украины прорвёт фронт и войдёт в Энергодар, отмечает издание "Русская Весна" со ссылкой на СМИ Незалежной.

Пока националисты в направлении Энергодара наступления не проводят, однако есть всё больше информации о планах бандеровцев наступать через Каховское водохранилище, которое обмелело после подрыва дамбы.

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