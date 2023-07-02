Спецгруппа ВСУ ночью пыталась прорваться позициям на Запорожском фронте

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецгруппа украинской армии ночью 2 июля пыталась прорваться к позициям ВС РФ на Запорожском направлении.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Васильевском районе продолжаются бои у Пятихаток и Жеребянок.

Враг продолжает действовать малыми группами. Ночью у Пятихаток разведчики армии России вскрыли движение боевиков спецгруппы всушников — около 20 человек. По ней был нанесено огневое поражение, уничтожено 8 боевиков, ранено пятеро.

ВСУ не прекращают перегруппировку и проводят разведку боем, готовясь к масштабным наступательным действиям на направлении Жеребянки-Пятихатки.

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