Спецгруппа украинской армии ночью 2 июля пыталась прорваться к позициям ВС РФ на Запорожском направлении.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В Васильевском районе продолжаются бои у Пятихаток и Жеребянок.
Враг продолжает действовать малыми группами. Ночью у Пятихаток разведчики армии России вскрыли движение боевиков спецгруппы всушников — около 20 человек. По ней был нанесено огневое поражение, уничтожено 8 боевиков, ранено пятеро.
ВСУ не прекращают перегруппировку и проводят разведку боем, готовясь к масштабным наступательным действиям на направлении Жеребянки-Пятихатки.
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