200-я бригада Южной группы войск ВС РФ уже двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведчиков.
"В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — отметил собеседник агентства.
По его словам, Киев привозит на технике резерв и на ней же увозит раненых. Когда они подъезжают к позициям РФ, артиллерия открывает по боевикам огонь.
"На одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка", — рассказывает командир танка.
Всушники на Артемовском направлении пытаются занять новые позиции, но артиллерия ВС РФ уже получила новые координаты.
Ранее сообщалось, что спецгруппа ВСУ ночью 2 июля попыталась прорваться позициям РФ на Запорожском фронте.
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