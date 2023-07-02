Танкисты группы "Юг" под Соледаром двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

200-я бригада Южной группы войск ВС РФ уже двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведчиков.

"В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — отметил собеседник агентства.

По его словам, Киев привозит на технике резерв и на ней же увозит раненых. Когда они подъезжают к позициям РФ, артиллерия открывает по боевикам огонь.

"На одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка", — рассказывает командир танка.

Всушники на Артемовском направлении пытаются занять новые позиции, но артиллерия ВС РФ уже получила новые координаты.

Ранее сообщалось, что спецгруппа ВСУ ночью 2 июля попыталась прорваться позициям РФ на Запорожском фронте.