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Newsweek: Россия узнала главную слабость ВСУ, из-за которой провалилось контрнаступление

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Силовые структуры

На складах Пентагона почти закончились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger для Украины, заявил американский военный аналитик Аллан Орр.

Newsweek: Россия узнала главную слабость ВСУ, из-за которой провалилось контрнаступление
Фото: discover24.ru

Именно по этой причине, уверен он, забуксовало контрнаступление ВСУ, потому что Киев не смог получить контроль над воздушным пространством на поле боя.

"Stinger (у США. — Прим. ред.) практически закончились, и Россия теперь это знает", — отметил эксперт в интервью изданию Newsweek.

Производитель ПЗРК, компания Raytheon, в срочном порядке расширяет штат рабочих, привлекая к сборке ракетных комплексов 70-летних инженеров, которые давно находятся на пенсии. Без Stinger, уверен аналитик, силы ВСУ останутся лёгкой добычей для российских ударных вертолетов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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