На складах Пентагона почти закончились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger для Украины, заявил американский военный аналитик Аллан Орр.
Именно по этой причине, уверен он, забуксовало контрнаступление ВСУ, потому что Киев не смог получить контроль над воздушным пространством на поле боя.
"Stinger (у США. — Прим. ред.) практически закончились, и Россия теперь это знает", — отметил эксперт в интервью изданию Newsweek.
Производитель ПЗРК, компания Raytheon, в срочном порядке расширяет штат рабочих, привлекая к сборке ракетных комплексов 70-летних инженеров, которые давно находятся на пенсии. Без Stinger, уверен аналитик, силы ВСУ останутся лёгкой добычей для российских ударных вертолетов.
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