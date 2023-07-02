Newsweek: Россия узнала главную слабость ВСУ, из-за которой провалилось контрнаступление

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На складах Пентагона почти закончились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger для Украины, заявил американский военный аналитик Аллан Орр.

Фото: discover24.ru

Именно по этой причине, уверен он, забуксовало контрнаступление ВСУ, потому что Киев не смог получить контроль над воздушным пространством на поле боя.

"Stinger (у США. — Прим. ред.) практически закончились, и Россия теперь это знает", — отметил эксперт в интервью изданию Newsweek.

Производитель ПЗРК, компания Raytheon, в срочном порядке расширяет штат рабочих, привлекая к сборке ракетных комплексов 70-летних инженеров, которые давно находятся на пенсии. Без Stinger, уверен аналитик, силы ВСУ останутся лёгкой добычей для российских ударных вертолетов.