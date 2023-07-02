РИА Новости: Вашингтон нашёл решение для изменения ситуации в зоне СВО в пользу Киева

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевские власти активно ищут различные средства для изменения ситуации на линии фронта. Истребители и дальнобойные ракеты способны помочь ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально не планировалось передавать ВСУ дальнобойные ракеты "Шторм", однако с учётом обстановки в зоне СВО и неудачи украинского наступления решено предоставить данное оружие. Первый удар с его применением Украина нанесла по Чонгарскому мосту.

В настоящее время киевское руководство ожидает от своих иностранных партнёров поставку ракет ATACMS. Несколько дней назад американский сенатор Джим Риш заявил, что Украине необходимо передать все возможные средства, способные производить огонь, за исключением ядерного оружия. По его мнению, только таким образом украинская армия сможет принять инициативу на линии фронта.

ATACMS представляет собой твердотопливную баллистическую ракету класса "земля-земля" с дальностью до 300 километров. Её основные цели — артиллерия, системы противовоздушной и противоракетной обороны, объекты заднего обеспечения, а также системы управления и контроля.

В настоящий момент неизвестно, в каком объёме и в какие сроки будет осуществлена передача указанного вооружения киевским властям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.