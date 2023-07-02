Казаки 6-го Казачьего полка имени Атамана Матвея Платова совместно с бойцами чеченского полка "Ахмат" 2 июля 2022 года освободили Лисичанск Луганской Народной Республики.
Ровно год назад город был окончательно зачищен от боевиков неприятеля, а на здании местной администрации водружён российский флаг.
В операции участвовало около 3500 представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны казаков. Российские силы зашли с флангов, беря город в котёл, что вынудило противника отступить.
Населённый пункт имеет стратегическую важность для дальнейшего освобождения исконно русских земель, контролируемых сейчас киевским режимом.
Среди бойцов 6-го Казачьего полка много уроженцев Лисичанска, потому город освобождали предельно аккуратно и он серьёзно не пострадал в ходе штурма. В настоящее время в городе восстанавливается прежний уклад жизни.
Сейчас этот полк в составе 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса продолжает бить нацистов на Краснолиманском направлении уже в составе ВС РФ.
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