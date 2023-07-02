Киевский режим рассчитывает получить от западных стран современные военные корабли, которые смогут прослужить 10-15 лет, не теряя своего технического уровня. Об этом сообщил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей".
Такая "поддержка" стран Запада, как отмечает Неижпапа, поможет сделать Украину "морским государством, а не государством у моря".
Ранее поступила информация о потенциальной передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16. Однако, как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли, такое решение ещё не принято.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.