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Командующий ВМС: Украина хочет получить от Запада "больше военных кораблей"

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Силовые структуры

Киевский режим рассчитывает получить от западных стран современные военные корабли, которые смогут прослужить 10-15 лет, не теряя своего технического уровня. Об этом сообщил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей".

Такая "поддержка" стран Запада, как отмечает Неижпапа, поможет сделать Украину "морским государством, а не государством у моря".

Ранее поступила информация о потенциальной передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16. Однако, как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли, такое решение ещё не принято.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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