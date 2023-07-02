Разведка ЮВО: идут позиционные бои за Белогоровку в Донбассе, армия России теснит ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Белогоровки идут позиционные бои между ВСУ и российской армией за частично подконтрольный Киеву населённый пункт в ЛНР. Об этом информирует один из военнослужащих 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Варяг".

"Сейчас идёт позиционная война [на участке у Белогоровки], мы пытаемся противника максимально вытеснить из данного населённого пункта. Наносим постоянное огневое поражение".

На данный момент, как уточняется солдат, ВС РФ производят постоянное наблюдение за мирными жителями и украинскими силовиками в частности.