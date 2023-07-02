На территории Белогоровки идут позиционные бои между ВСУ и российской армией за частично подконтрольный Киеву населённый пункт в ЛНР. Об этом информирует один из военнослужащих 85-й бригады Южной группировки войск с позывным "Варяг".
"Сейчас идёт позиционная война [на участке у Белогоровки], мы пытаемся противника максимально вытеснить из данного населённого пункта. Наносим постоянное огневое поражение".
На данный момент, как уточняется солдат, ВС РФ производят постоянное наблюдение за мирными жителями и украинскими силовиками в частности.
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