Воздушно-космические силы России ударили ракетами и бомбами по скоплению живой силы и техники украинской армии в районе населённого пункта Клещеевка.
По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, экипажу российского вертолёта Ми-35 удалось уничтожить бронетранспортёр Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что в результате атаки была применена противотанковая управляемая ракета.
Ранее военкоры "Русской весны" сообщили об ожесточённых боях у Клещеевки в ДНР. Они добавили, что украинские подразделения с помощью артиллерии планируют атаковать позиции РФ на доминирующей высоте.
Обе стороны активно используют танки, гаубицы, РСЗО и миномёты в этой зоне боевых действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.