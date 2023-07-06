ВКС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы России ударили ракетами и бомбами по скоплению живой силы и техники украинской армии в районе населённого пункта Клещеевка.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, экипажу российского вертолёта Ми-35 удалось уничтожить бронетранспортёр Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что в результате атаки была применена противотанковая управляемая ракета.

Ранее военкоры "Русской весны" сообщили об ожесточённых боях у Клещеевки в ДНР. Они добавили, что украинские подразделения с помощью артиллерии планируют атаковать позиции РФ на доминирующей высоте.

Обе стороны активно используют танки, гаубицы, РСЗО и миномёты в этой зоне боевых действий.